Избран сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Один из ведущих кандидатов в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на сентябрьских выборах Александр Гауланд был избран сопредседателем партии после двух неудачных раундов внутреннего голосования.

Ранее стало известно, что сопредседатель партии Йорг Мойтен, занимающий эту должность с 2015 года, останется на своем посту. В его пользу проголосовали 72% членов партии.

"Доктор Александр Гауланд избран федеральным спикером АдГ наряду с профессором Йоргом Мойтеном, набрав около 68% голосов. Поздравляем!", — говорится в сообщении партии в официальном Twitter.

Предшествующие этому два раунда голосования, на которых должен был быть избран второй сопредседатель, закончились безрезультатно. Ни один из кандидатов не смог пересечь отметку в 50% голосов, и партийный съезд был прерван для проведения консультаций. В третьем раунде конкуренты Гауланда отозвали свои кандидатуры.

Партийный съезд АдГ проходит в субботу в Ганновере. В связи с событием в городе проходит демонстрация противников партии, в которой, по данным СМИ, приняли участие более шести тысяч человек.

В Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Правая партия "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала там третьей политической силой. Сопредседатель партии Фрауке Петри всего через несколько дней после выборов объявила о своем решении выйти из АдГ. Она пояснила, что этот шаг связан с внутрипартийной борьбой.