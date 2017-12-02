Минфин Греции сообщил об успешном завершении переговоров с кредиторами

АФИНЫ, 2 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Переговоры Греции с кредиторами по третьей оценке программы реформ завершены, соглашения достигнуты по всем вопросам, в понедельник они будут представлены Еврогруппе, заявил министр финансов Греции Эвклид Цакалотос журналистам в субботу вечером после завершения переговоров.
По его словам, переговоры проходили в хорошей атмосфере. "Мы закрываем третью оценку гораздо быстрее, чем на предыдущих встречах", — сказал министр, по словам которого, он доволен итогами переговоров.
Цакалотос сообщил, что будут подготовлены пакеты законопроектов до Рождества (25 декабря) и после Рождества. По его словам, важным будет заседание Еврогруппы 22 января, где ожидается политическое одобрение соглашения.
Греция с 2010 года получает финансирование по программам помощи. Кредиты на обслуживание гигантского внешнего долга выделяются в обмен на реформы и "политику затягивания поясов". Сейчас действует третья программа помощи объемом 86 миллиардов евро. Она истекает в августе 2018 года. Правительство Греции ставит целью к этому времени вернуться на международные финансовые рынки и получать кредиты там.
Выделение очередных траншей кредитов возможно только при положительной оценке хода реформ.
Представители кредиторов — Еврокомиссия, Европейский центральный банк, МВФ и Европейский механизм стабильности (именно он выдает стране займы) — регулярно проводят оценки выполнения Грецией требований кредиторов. Без их положительного заключения по каждой отдельной оценке невозможно перечисление кредитов стране, а без них есть риск дефолта Греции по обязательствам перед прочими кредиторами.
Без очередных траншей кредитов Греция не может обслуживать гигантский госдолг в 326 миллиардов евро, или 180% ВВП.
Предыдущие оценки затягивались на месяцы. Греция надеется завершить третью оценку до Рождества, чтобы не было проблем с кредитованием, которое могло бы внести нестабильность в экономическую ситуацию.