Разрушительный смерч на итальянском курорте попал на видео

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На итальянский курортный город Сан-Ремо обрушился водяной смерч. Видеозапись бедствия опубликована на YouTube.

Вихрь образовался в море недалеко от побережья курорта, а затем достиг самого города.

Как сообщает ANSA, смерч причинил курорту значительные разрушения: были разбиты витрины магазинов, повреждены транспортные средства, крыши домов, а также электрические кабели.

В результате разгула стихии пострадали три человека, пишет La Stampa. Все они получили небольшие травмы.