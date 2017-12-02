Разрушительный смерч на итальянском курорте попал на видео

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На итальянский курортный город Сан-Ремо обрушился водяной смерч. Видеозапись бедствия опубликована на YouTube.
Вихрь образовался в море недалеко от побережья курорта, а затем достиг самого города.
Как сообщает ANSA, смерч причинил курорту значительные разрушения: были разбиты витрины магазинов, повреждены транспортные средства, крыши домов, а также электрические кабели.
В результате разгула стихии пострадали три человека, пишет La Stampa. Все они получили небольшие травмы.