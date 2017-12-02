Саакашвили рассказал, сколько пьет Порошенко

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne рассказал, какие алкогольные напитки употребляет президент Украины Петр Порошенко.

По словам Саакашвили, однажды у него с украинским президентом был разговор, в котором глава государства высказал сомнение в том, что в стране могут производиться вина хорошего качества.

"Знаете, что он сказал — "Миша, я не верю, что у нас может быть хорошее украинское вино", — заявил бывший губернатор.

Саакашвили добавил, что Порошенко давно предпочитает итальянские и французские вина. Он также опроверг слухи о том, что украинский лидер употребляет больше алкоголя, чем следует.

"Он много не пьет. Это легенда. Но все свои ошибки допускает на трезвую голову", — пояснил Саакашвили.