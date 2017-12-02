Несколько тысяч человек были привлечены к учениям Армении и НКР

ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян в рамках визита в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику присутствовал в субботу на военных учениях сводной группировки войск, в учениях приняли участие сотни единиц техники и несколько тысяч человек, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

"Второго декабря, во второй день рабочего визита в Республику Арцах (самоназвание Карабаха), в рамках взаимодействия ВС двух армянских республик, президент Серж Саргсян вместе с президентом Арцаха Бако Саакяном, министрами обороны и высшим командным составом вооруженных сил проследил за военными учениями, проведенными сводной группировкой Армии обороны на юго-восточном участке, и поощрил наиболее отличившихся военнослужащих", — говорится в сообщении.

По данным издания tert.am, командующий группировкой Тигран Парванян заявил журналистам, что во время учений был проверен уровень боевой подготовки воинских частей и подразделений.

"В рамках военного сотрудничества и взаимопомощи между Республикой Армения и Республикой Арцах планируется гармонизация ВС двух республик. Наша цель состоит именно в этом, чтобы сводная группировка была полностью гармонизирована, чтобы вместе действовать, вместе решать проблемы, если понадобится, совместно вести бой", — цитирует издание слова Парваняна. Отмечается, что к учениям были привлечены несколько сот единиц техники, и тысячи военнослужащих.

Карабахское агентство Artsakhpress приводит слова начальника генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна, который заявил, что стратегия учений была оборонительной. "Однако оборонительная операция включает в себя также наступательные и контрнаступательные действия", — сказал он.