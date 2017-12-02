В ГД назвали бредом слова Геращенко о "связи" между беженцами и санкциями

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ("Единая Россия") назвал "сумасшедшим бредом" слова депутата Верховной рады Антона Геращенко об организации Россией миграционного кризиса в Европе.

Ранее Геращенко, известный своими скандальными заявлениями, в эфире телеканала NewsOne обвинил Россию в том, что она "организовала" миграционный кризис в Европе из-за того, что ЕС ввел против Москвы санкции.

"Если реагировать на весь сумасшедший бред, который несут и представители Верховной рады, и окружение (президента Украины Петра) Порошенко, то любой здравомыслящий человек, наверно, будет в каком-то шоковом состоянии", — прокомментировал заявление Геращенко РИА Новости Водолацкий.

При этом депутат Госдумы подчеркнул, что миграция в Европу началась после того, как США грубо вмешались в дела Ливии, а затем развязали войну в Ираке. "И весь Ближний Восток взорвался после вмешательства Америки… Следов химического оружия нигде не могут найти, то еще какие-то прецеденты. Потом все это перекладывают на Россию", — отметил российский парламентарий.

По мнению Водолацкого, Украина пытается "пропиариться" и получить некие дивиденды. "С учетом того, что (у Украины — ред.) не получается… решить вопросы летального оружия, найти решение в получении кредитов", — сказал зампред думского комитета.

Ранее в Москве называли домыслами и пропагандой утверждения в СМИ стран ЕС о якобы "причастности" РФ к обострению миграционного кризиса в Евросоюзе.

Как отмечали в МИД РФ, цифры подтверждают, что мифическая "озабоченность" по поводу стоящей за миграционным кризисом в Европе "рукой Москвы" является "не более чем досужими домыслами ряда политических сил в Европе, которые не прочь свалить вину за свою неспособность справиться с данной проблемой, являющейся следствием целого спектра причин, … с "больной головы на здоровую".

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