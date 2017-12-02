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Солгал ФБР. Трамп рассказал о причине увольнения экс-советника Флинна

23:0502.12.2017
(обновлено: 23:07 02.12.2017)
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© AP Photo / Carolyn KasterЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото.Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото.
© AP Photo / Carolyn Kaster

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что освободил советника по национальной безопасности Майкла Флинна от должности в феврале 2017 года за то, что он лгал вице-президенту Майку Пенсу и ФБР.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покидает здание суда в Вашингтоне, США. 1 декабря 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Майкл Флинн признал вину по "российскому делу"

"Мне пришлось уволить генерала Флинна, потому что он врал вице-президенту и ФБР. И он признал вину в этом", — написал американский президент в Twitter.

Глава Белого дома также выразил сожаление по поводу лжи своего советника, так как "его действия во время передачи власти были законными".

Никакого сговора

Ранее днем Трамп впервые прокомментировал признание Флинна в даче ложных показаний ФБР.

Майкл Флинн. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Стало известно, что может грозить Флинну за дачу ложных показаний

"Абсолютно никакого сговора", — заявил он журналистам возле Белого дома.

Адвокат президента США Джей Секулов в интервью изданию New Yorker, в свою очередь, отметил, что "сговор" не является преступлением, так как соответствующей нормы в американском праве нет.

"Нет такого преступления как сговор", — подчеркнул юрист.

Сделка со следствием

Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покидает здание суда в Вашингтоне, США. 1 декабря 2017
© AP Photo / Susan Walsh
Тюрьма экс-советнику Трампа Флинну не грозит, считает эксперт
В пятницу экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признал свою вину в даче ложных показаний и согласился сотрудничать со следствием. Судебное заседание прошло в Вашингтоне в закрытом режиме. Отставному генералу предъявили обвинение в том, что он сознательно предоставил ФБР "ложную, вымышленную, сфальсифицированную информацию" о своих встречах с российскими официальными лицами.

По соглашению, заключенному со следствием, сотрудничество Флинна с правоохранительными органами может включать в себя ответы на вопросы, письменные показания под присягой, проверки на полиграфе и даже участие в операциях под прикрытием. В случае, если он нарушит соглашение, отказавшись от какой-либо из процедур, следствие окажется свободным от своих обязательств, но признание вины Флинна не будет отменено.

Реакция в России

Признания Флинна прокомментировали и в России. Так, сенатор Алексей Пушков в своем Twitter назвал дело против экс-советника Трампа "пустым". "В США продолжают накачивать "мешок дыма". С Манафортом и Пападопулосом ничего не вышло", — написал он.

Первый замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич заявил, что главным объектом атаки является сам Дональд Трамп, а его бывший советник по национальной безопасности "просто попал под руку". Сенатор напомнил цитату из "Неоконченной повести" русского писателя конца XIX века Алексея Апухтина: "Сергеев ничего не украл, а напротив того, у него украли шубу". "Это совершенно все равно, он ли украл или у него украли", — заключил он.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий о признании Флинна: антироссийский маховик не сбавляет обороты

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем канале в Telegram рассказала о мероприятии, на котором Флинн сидел рядом с Владимиром Путиным. По ее словам, отставной американский генерал не общался с российским президентом, а Путин даже не знал, кто он такой.

Глава государства был удивлен, когда Симоньян рассказала ему, что он будет сидеть рядом с бывшим руководителем военной разведки США. На мероприятии российский лидер пожал всем руки, посмотрел программу, произнес речь и ушел. "Вот и вся история", — заключила она.

В феврале Флинн был вынужден уйти в отставку с поста советника Трампа, так как его обвиняли в том, что он не полностью рассказал о своих беседах с российским послом Сергеем Кисляком. Как утверждали СМИ, эти беседы касались снятия с России санкций, но сам Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что Кисляк и Флинн действительно встречались, но содержание их разговоров было передано неверно.

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