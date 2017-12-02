Организации ООН призвали арабскую коалицию полностью снять блокаду с Йемена

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ЮНИСЕФ, Международной организации по миграции (МОМ) и других организаций под эгидой ООН призвали коалицию во главе с Саудовской Аравией полностью снять блокаду с йеменских портов.
"Частичное снятие блокады йеменских портов в Красном море коалицией во главе с Саудовской Аравией в последние дни позволяет гуманитарным организациям возобновить предоставление жизненно важной помощи людям в крайней нужде. Тем не менее с учетом огромного масштаба гуманитарного кризиса в Йемене все это лишь замедляет наступление массовой гуманитарной трагедии, которая будет стоить миллионов жизней. Это не предотвратит ее", — говорится в заявлении.
Руководители организаций отметили необходимость "срочного восстановления коммерческого импорта, особенно поставок еды, топлива и медикаментов". По их оценке, отсутствие коммерческих поставок ставит под угрозу массового голода, болезней и смерти миллионы детей, женщин и мужчин.
Согласно документу, ООН направляет в Эр-Рияд спецгруппу для обсуждения ситуации с йеменскими портами.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.