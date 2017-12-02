Организации ООН призвали арабскую коалицию полностью снять блокаду с Йемена

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ЮНИСЕФ, Международной организации по миграции (МОМ) и других организаций под эгидой ООН призвали коалицию во главе с Саудовской Аравией полностью снять блокаду с йеменских портов.

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция, которая участвует в войне против йеменских повстанцев-хуситов на стороне местных властей, 6 ноября объявила о закрытии всех воздушных, морских и наземных гаваней в Йемене после пуска повстанцами баллистической ракеты в сторону саудовской столицы. С прошлой недели коалиция ослабила блокаду, допустив гуманитарные грузы в захваченную хуситами столицу Сану, а также порты Ходейда и Салиф.

"Частичное снятие блокады йеменских портов в Красном море коалицией во главе с Саудовской Аравией в последние дни позволяет гуманитарным организациям возобновить предоставление жизненно важной помощи людям в крайней нужде. Тем не менее с учетом огромного масштаба гуманитарного кризиса в Йемене все это лишь замедляет наступление массовой гуманитарной трагедии, которая будет стоить миллионов жизней. Это не предотвратит ее", — говорится в заявлении.

Руководители организаций отметили необходимость "срочного восстановления коммерческого импорта, особенно поставок еды, топлива и медикаментов". По их оценке, отсутствие коммерческих поставок ставит под угрозу массового голода, болезней и смерти миллионы детей, женщин и мужчин.

В частности, если блокада не будет снята в ближайшее время, без питьевой воды могут остаться 11 миллионов йеменцев, отмечается в заявлении. Кроме того, по данным организаций ООН, более восьми миллионов жителей страны могут умереть от голода, если в срочном порядке не получат помощь. Непосредственно блокада торговых поставок продовольствия через порты в Красном море ставит по угрозу жизни трех миллионов людей, подчеркивается в сообщении.

Согласно документу, ООН направляет в Эр-Рияд спецгруппу для обсуждения ситуации с йеменскими портами.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.