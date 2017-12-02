Стали известны темы переговоров властей и оппозиции Венесуэлы

САНТО-ДОМИНГО, 2 дек — РИА Новости. Темы, которые будут затронуты в субботу в ходе переговоров правительства и оппозиции Венесуэлы, — это работа комиссии по расследованию гибели людей в ходе протестов и национального учредительного собрания, заявил РИА Новости участник переговоров.

"Остались открытыми на эту субботу (вопросы о — ред.) комиссии по установлению истины и национальном учредительном собрании", — заявил источник.

Переговоры стартовали в пятницу в Санто-Доминго в Доминиканской Республике. Они идут при поддержке властей Доминиканы, экс-главы правительства Испании Хосе Луиса Сапатеро, глав МИД Чили, Парагвая, Мексики, Никарагуа, Боливии.

Глава делегации правительства Венесуэлы на переговорах Хорхе Родригес ранее заявил, что в ходе диалога потребует обеспечить прекращение экономического давления на Каракас со стороны США.

В ноябре переговоры были приостановлены по инициативе оппозиционного блока "Круглый стол демократического единства", так как правительство не одобрило присутствия на ней министров иностранных дел ряда латиноамериканских стран.

Выборы в НУС состоялись 30 июля, а работать оно начало 4 августа. Собрание занялось подготовкой изменений в конституцию страны, созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события проходили на фоне массовых протестов, начавшихся в апреле, в результате которых погибли более 120 человек.