МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Госсекретарь Рекс Тиллерсон обеспокоен тем, что советник и зять президента США Джаред Кушнер скрывает от него часть информации о своих переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По совам источников, переговоры касаются возможного соглашения о создании палестинского государства или территории при финансовой поддержки ряда стан, в том числе Саудовской Аравии. Предприятие может обойтись в миллиарды долларов.

"Проблема состоит в том, что старший советник президента не консультируется с госдепартаментом — и не ясен уровень консультаций с советом национальной безопасности. Это проблема и для совета, и для госдепартамента, мы не можем легко разрешить ее", — заявил один из источников.

Чиновники госдепартамента обеспокоены тем, что Эр-Рияд может использовать контакты с Кушнером, чтобы вернуть свое влияние на Вашингтон после того, как отношения между странами охладились при администрации Обамы.

В свою очередь Тиллерсон опасается, что переговоры могут усугубить ситуацию в регионе и спровоцировать хаос. Госсекретарь также сомневается, что самому Трампу известны все детали переговоров, отмечают собеседники агентства. По их словам, в последние недели Тиллерсон попытался заблокировать продвижение ключевых аспектов плана.

За последние полгода Кушнер трижды совершал турне по странам Ближнего Востока, некоторые поездки не анонсировались. Среди тем, которые должен был обсуждать советник с ближневосточными партнерами, — урегулирование между израильтянами и палестинцами, ситуация в Газе, борьба с экстремизмом и гуманитарные вопросы.