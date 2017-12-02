Британский полицейский голыми руками держал падающий с моста грузовик

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Британский полицейский около 15 минут удерживал от падения с моста грузовик, в кабине которого застрял водитель, сообщает Daily Mail.

ДТП произошло в графстве Уэст-Йоркшир, неподалеку от города Лидс. Водитель фургона не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и чуть не упала с моста. Первым на место аварии прибыл офицер полиции Мартин Уиллис. Он увидел, что грузовик завис на краю моста, а водитель застрял в кабине. Недолго думая, мужчина схватил автомобиль за колесо, чтобы удержать его от падения. В таком положении полицейскому пришлось провести около 15 минут, пока не приехали спасатели.

1st on the scene of this collision on the #A1M this morning and faced with a vehicle balancing over the edge of a bridge with the driver trapped! After holding on to the vehicle to stop it swaying in the wind I can't begin to desribe my relief when @WYFRS arrived on scene! pic.twitter.com/E8ilktlOl7 — Motorway Martin (@WYP_PCWILLIS) 1 декабря 2017 г.

"После того как я держал машину, чтобы она перестала раскачиваться на ветру, я не могу описать свое облегчение, когда пожарно-спасательная служба Уэст-Йоркшира приехала на место происшествия!" — написал Уиллис в Twitter, выложив фотографии с места происшествия.

Спасательная бригада сумела перевернуть фургон и оттащить его в безопасное место с помощью тросов.

22-летний водитель транспортного средства доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Один из пользователей Twitter назвал Уиллиса "суперменом", отметив, что плаща "супергероя" нет на фото.