В ДНР прокомментировали заявление Киева по письму от жителей Гладосово

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики назвало заявление Киева о фальсификации письма к заместителю главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александру Хугу от жителей Гладосово попыткой придать легитимность незаконному захвату поселка и продемонстрировать якобы имеющее место лояльное отношение местных жителей к оккупантам.

Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт, заверив, что не нарушали минские соглашения.

В субботу Минобороны Украины поставило под сомнение достоверность письма, предположительно, от жителей населенного пункта Гладосово к Хугу, в котором содержалась просьба зафиксировать незаконный захват территорий. В Киеве сослались на опрос местных жителей, который показал, что подписавшие это обращение люди в Гладосово никогда не жили.

"Данное заявление (украинских силовиков — ред.) не более чем попытка придать легитимность незаконному захвату поселка Гладосово и продемонстрировать якобы лояльное отношение его жителей к оккупантам", — сказали РИА Новости в оперативном командовании ДНР.

Как там подчеркнули, "даже элементарный здравый смысл подсказывает", что ни один местный житель, к которому в дом придут украинские силовики, не признает факт подписания им или кем-либо из жителей населенного пункта такого письма.

"Кроме того, не исключено также, что в селе уже была проведена зачистка всех недовольных украинской властью, ввиду чего в Гладосово действительно могло не остаться людей, это письмо подписавших", — заявили в командовании.