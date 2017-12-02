В ДНР прокомментировали заявление Киева по письму от жителей Гладосово

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики назвало заявление Киева о фальсификации письма к заместителю главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александру Хугу от жителей Гладосово попыткой придать легитимность незаконному захвату поселка и продемонстрировать якобы имеющее место лояльное отношение местных жителей к оккупантам.
В субботу Минобороны Украины поставило под сомнение достоверность письма, предположительно, от жителей населенного пункта Гладосово к Хугу, в котором содержалась просьба зафиксировать незаконный захват территорий. В Киеве сослались на опрос местных жителей, который показал, что подписавшие это обращение люди в Гладосово никогда не жили.
"Данное заявление (украинских силовиков — ред.) не более чем попытка придать легитимность незаконному захвату поселка Гладосово и продемонстрировать якобы лояльное отношение его жителей к оккупантам", — сказали РИА Новости в оперативном командовании ДНР.
"Кроме того, не исключено также, что в селе уже была проведена зачистка всех недовольных украинской властью, ввиду чего в Гладосово действительно могло не остаться людей, это письмо подписавших", — заявили в командовании.
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