Из Латвии выдворили троих россиян, прибывших на турнир по айрсофту

РИГА, 2 дек — РИА Новости. Трое граждан России, прибывшие в Латвию для участия в первом балтийском турнире по военно-спортивной игре айрсофт, были задержаны и в субботу выдворены из страны, сообщает пресс-служба Государственной погранохраны Латвии.

По информации пресс-службы, россияне не были извещены о том, что находятся в "черном списке" МВД. Туда они были включены накануне по рекомендации Полиции безопасности. "Задержанные граждане РФ депортированы из Латвии", — сообщили в погранохране.

Почему россияне были внесены в "черный список", не уточняется.

Инцидент с задержанием российских граждан подтвердил член правления латвийской ассоциации игроков в айрсофт Дмитрий Медведев. По его данным, россияне прибыли в Латвию, чтобы помочь в проведении турнира.

Как сообщил Медведев, россиян задержали сотрудники Полиции безопасности Латвии (ПБЛ), с которой ассоциация сотрудничает и которую предварительно известила о ходе организации турнира. ПБЛ курирует все проходящие в стране военно-спортивные игры, в том числе airsoft.

Комментарием посольства России в Латвии РИА Новости пока не располагает.

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