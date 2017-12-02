Спецпосланник ООН по Йемену призвал участников конфликта к переговорам

ООН, 2 дек — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Йемену призвал участников конфликта в стране сесть за стол переговоров после крупных столкновений.

"Мы призываем все стороны немедленно сесть за стол переговоров и приступить к мирному процессу. Мы повторяем нашу позицию, что только политическое решение может вывести Йемен из затянувшегося конфликта", — говорится в заявлении Исмаила Ульд Шейх Ахмеда.

"Все стороны должны обеспечить, что атаки не направляются против мирных жителей и гражданских объектов", — отмечается в сообщении.

Как сообщил РИА Новости военный источник, лояльные экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху военные установили контроль над 75% столицы Саны на фоне прозвучавшего в субботу официального призыва его партии противостоять недавним союзникам повстанцам-хуситам.

В столкновениях в субботу с двух сторон погибли не менее 90 человек и еще некоторое число получили ранения, включая бойцов гвардии.

Конфликт союзников в йеменском гражданском конфликте — сил Салеха и шиитского движения хуситов "Ансар Алла" — вспыхнул в среду вокруг крупнейшей мечети города, носящей имя экс-президента. Вскоре столкновения распространились в других районах города, которые повстанцы контролировали последние годы.