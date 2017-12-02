Адвокат Трампа заявил, что сговор не является преступлением

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Джей Секулов заявил, что "сговор" сам по себе не считается преступлением с точки зрения закона, пишет журнал New Yorker.

Ранее Трамп заявил об отсутствии тайного сговора с РФ, комментируя признание его бывшим советником Майклом Флинном вины в даче ложных показаний относительно своих контактов с российскими представителями.

"Чтобы что-то считалось преступлением, должна быть правовая норма, о нарушении которой вы заявляете. Нет правовой нормы, которая бы относилась к преступному сговору. Нет такого преступления как сговор", — сказал юрист в интервью изданию.

Секулов также отверг возможность предъявления обвинений в незаконном спонсировании кампании или помощи и подстрекательстве к хакерским атакам.

"Меня не волнуют эти дикие теории. Нет оснований говорить, в соответствии с законом и фактами, что какое-либо поведение такого рода в ходе кампании было преступным", — добавил он.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.