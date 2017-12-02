Макфола возмутила причина запрета на въезд в Россию

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-посол США в России Майкл Макфол возмутился причине, по которой ему запретили въезд в Россию. Соответствующую запись он оставил в Twitter.

Бывший посол процитировал слова официального представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой о том, что на него наложили санкции "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона". "Целенаправленный", — отдельно подчеркнул он, поставив три восклицательных знака.

Ранее Макфол обратился к российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову, попросив помочь снять с него визовые санкции. По его словам, он хотел бы посетить Россию, так как у него здесь много друзей. Позднее, однако, бывший дипломат заявил в Twitter, что его просьба была шуткой.

Макфол занимал должность посла Соединенных Штатов в Москве с 2012-го по 2014 год, в настоящее время он преподает в Стэнфордском университете и комментирует российско-американские отношения. Ему запрещен въезд в Россию.