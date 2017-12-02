"Русские смеются": в Киеве ответили на идею о санкциях из-за моста в Крым

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива считает, что Киеву не следует надеяться на то, что Запад введет против России санкции из-за строительства моста в Крым. Об этом он сообщил изданию "Обозреватель".

Комментируя призыв министра инфраструктуры Владимира Омеляна усилить санкционное давление на Россию в связи со строительством моста через Керченский пролив, экс-советник главы МВД подчеркнул, что Киеву следует задуматься о "единой государственной проукраинской позиции".

"Омелян просит, чтобы усилили санкции наши западные партнеры. Не устали ли вы выпрашивать у Запада позиции?" — спросил политик.

По его словам, Украине стоит полностью прекратить любые экономические связи с Россией и не полагаться на то, что ограничительные меры против Москвы будут усилены.

"Я хочу сказать, что русские с нас смеются", — заявил Кива. Он добавил, что в Донбассе идет конфликт, а Украина по-прежнему сотрудничает с Россией.

Бывший советник министра внутренних дел также посоветовал Омеляну обратить внимание на дороги в стране и заняться выполнением "его основных функций" вместо того, чтобы "перепрыгивать на задачи МИДа".

"Нас должны волновать не те процессы, которые происходят в России, а те, которые связаны с обороноспособностью страны, наведением порядка в стране. Мы легко и живо даем советы всем вокруг, но у себя внутри порядка навести не можем", — отметил политик.

Мост через Керченский пролив соединит Крым и Краснодарский край. Он станет самым протяженным в России – длина моста составит 19 километров. Автомобильное движение по Крымскому мосту планируется запустить в декабре 2018 года.