Сотрудника ФБР отстранили от расследования по "делу России", пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование по так называемому "делу РФ", отстранил от него высокопоставленного сотрудника ФБР Питера Стрзока, сообщила в субботу газета New York Times.

Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, издание называет причиной такого шага то, что, как выяснил генеральный инспектор министерства юстиции США, Стрзок выражал в текстовых сообщениях несогласие с политикой президента США Дональда Трампа.

Как пишет газета, "Стрзок считается одним из наиболее опытных и пользующихся уважением агентов ФБР". "Он был одним из руководителей расследования в отношении использования Хиллари Клинтон личного сервера при отправке секретной информации, а затем играл ключевую роль в расследовании связей штаба Трампа с Россией", — говорится в материале.

Там также указывается, что Стрзок был отстранен летом, после чего работал в кадровом управлении ФБР. Подчеркивается, что его адвокат от комментариев отказался, а представитель минюста заявила, что "нам известно об этих утверждениях, и мы предпринимаем необходимые меры".

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.