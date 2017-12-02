СМИ: число погибших при беспорядках в Гондурасе возросло до семи человек

Столкновения протестантов с полицией в Гондурасе

Столкновения протестантов с полицией в Гондурасе

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Число погибших в ходе беспорядков из-за затягивания объявления результатов президентских выборов в Гондурасе возросло до семи человек, пишет издание Mundo.

Ранее сообщалось о пяти жертвах.

По информации газеты, среди погибших подросток 14 лет. Полиция пока не подтверждает точные данные о погибших.

Из-за обострившейся обстановки в пятницу вечером правительство Гондураса приостановило действие конституционных гарантий граждан и ввело комендантский час, который будет действовать в течение десяти дней с 18 часов вечера до 6 часов утра.

По последним данным верховного избирательного суда страны, после обработки 94,35% бюллетеней лидирует действующий президент Хуан Орландо Эрнандес с 42,92% голосов, его соперник от оппозиции Сальвадор Насралла получает пока 41,42%. Для победы кандидату нужно простое большинство голосов.