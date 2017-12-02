Трамп заявил, что уволил Флинна за его ложь вице-президенту и ФБР

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что уволил в феврале Майкла Флинна с должности советника по национальной безопасности за его ложь вице-президенту Майку Пенсу и ФБР.

"Я был вынужден уволить генерала (в отставке) Фдинна потому, что он лгал вице-президенту и ФБР. За эту ложь он признан виновным. Очень жаль, поскольку его действия во время передачи власти (от прошлой администрации нынешней) были законными", — написал Трамп в Twitter.

Он также отметил, что по этому поводу "нечего скрывать".

Флинну в минувшую пятницу официально были предъявлены обвинения в даче ложных показаний ФБР по поводу его встреч с российскими официальными лицами. Он признал вину и договорился о сотрудничестве с властями.

Как говорится в заключении о досудебном соглашении по сотрудничеству сторон, на основании имеющихся данных о совершенных Флинном правонарушениях ему "может грозить от 0 до 6 месяцев тюремного заключения". Кроме того, отмечается в документе, "стороны договорились, что если суд установит штраф, то его размеры будут составлять от 500 до 9,5 тысячи долларов".

Флинн ушел в отставку в феврале на фоне обвинений в том, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

СМИ ранее утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал.

В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.