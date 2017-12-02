Пучдемон назвал выборы в Каталонии вторым туром референдума о независимости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон призывает рассматривать предстоящие выборы в Каталонии как второй тур референдума о независимости, сообщает издание Pais.
"Дух 1 октября — это дух, который может сломить авторитаризм", — приводит издание слова Пучдемона.
По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии.
Третьего ноября суд выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.