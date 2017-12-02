Лавров: ряд стран хочет использовать "Восточное партнерство" против России

МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Некоторые страны ЕС и "Восточного партнерства" настроены использовать данный формат в антироссийских целях, это бесперспективно, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Видим желание некоторых стран, входящих в Евросоюз, использовать "Восточное партнерство" в антироссийских целях. Их не большинство, но они достаточно агрессивно себя ведут. Это проявилось, в том числе и в выступлении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите "Восточного партнерства", состоявшемся в Брюсселе несколько дней назад", — сказал Лавров в интервью белорусскому телеканалу "СТВ"

По словам Лаврова "подавляющее большинство стран ЕС понимает, что это будет очередная попытка с негодными средствами" и что "внедрять антироссийский запал в любые контакты со странами-членами СНГ – это контрпродуктивно и бесперспективно".

"Мы, конечно же, видим, как ведут себя наши украинские, молдавские и грузинские коллеги. Но повторю еще раз, им не удается и, уверен, что не удастся перевести всю схему "Восточного партнерства" в антироссийское русло", — подчеркнул глава МИД РФ.