МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Переговоры по линии помощников глав-государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) возобновятся в скором времени, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью белорусскому телеканалу "СТВ".

"Я думаю, что мы будем продолжать усилия, в том числе используя Минск, который по-прежнему предоставляет свои возможности для переговоров Контактной группы и которые в скором времени возобновятся по линии помощников глав государств "нормандской четверки", — сказал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что подписанный в столице Белоруссии комплекс мер по выполнению минских соглашений является абсолютно безальтернативным документом, позволяющим урегулировать украинский кризис.

"Когда президент Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил Минск в качестве площадки для диалога "нормандской четверки", которая была сформирована в июне 2014 года, мы сразу это поддержали. Наверное, здесь сейчас даже нет смысла говорить, было ли это согласовано или нет. Это было предложение от чистого сердца, сразу поддержанное нами, украинской стороной, Германией и Францией. Я помню эти 17 часов без сна и отдыха в феврале 2015 года, которые дали результат в виде "Комплекса мер" по урегулированию украинского кризиса. Он был тут же единогласно одобрен СБ ООН и до сих пор остается абсолютно безальтернативным документом, позволяющим урегулировать этот кризис. Другое дело, что не все из того, что было записано, выполняется", — сказал министр иностранных дел РФ.