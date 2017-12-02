Лавров рассказал, кто первым пострадает в случае военного конфликта с КНДР

МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Япония и Южная Корея, которых США пытаются втянуть в провокации вокруг КНДР, станут первыми жертвами в случае войны на Корейском полуострове, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Осуждая ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна, мы не можем не осуждать провокационное поведение наших американских коллег. К огромному сожалению, они пытаются утащить в ту же сторону японцев и южнокорейцев, которые, как вы абсолютно правильно сказали, станут первыми жертвами в случае развязывания войны на Корейском полуострове", — сказал он в интервью белорусскому телеканалу "СТВ".

"Был намек, что в этой ситуации, если бы пауза, которая возникает естественным образом в процессе американо-южнокорейских учений, была использована Пхеньяном, чтобы тоже не нарушать спокойствия, можно было бы создать условия для начала какого-то диалога", — отметил Лавров.

Глава МИД РФ рассказал, что Москва работала с Пхеньяном. "Вдруг через две недели после того, как американцы послали нам сигнал, они объявляют о внеочередных учениях, то есть не весной, а в октябре, потом в ноябре. Сейчас объявили об очередных учениях в декабре. Есть ощущение, что они специально провоцировали Ким Чен Ына, чтобы он не выдерживал паузу, а сорвался на их провокации", — полагает Лавров.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 км от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.