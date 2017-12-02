Россия ценит позицию Белоруссии по "Восточному партнерству", заявил Лавров

МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Россия ценит твердую позицию Белоруссии не политизировать формат "Восточного партнерства" по вопросу РФ и развивать нормальные отношения с Евросоюзом, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы очень оценили твердую позицию Белоруссии вместе с рядом других участников "Восточного партнерства" против подобных попыток (осуществлять антироссийскую политику — ред)", — сказал Лавров в интервью белорусскому телеканалу "СТВ"

"В том, что в итоговой декларации, несмотря на желание некоторых участников саммита, не содержится потусторонних вещей, не касающихся непосредственно отношений фокусных государств с ЕС, мы видим большую роль, в том числе Белоруссии, которая не позволила сделать этот процесс политизированным, идеологизированным и которая видит в нем свой коренной интерес развивать нормальные отношения с западными европейцами. Мне кажется, здесь у нас не проглядывалось никаких разночтений… У нас нет никаких сомнений и подозрений в отношении Белоруссии, Армении и Азербайджана", — отметил глава МИД РФ.