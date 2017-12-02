Лавров: ОДКБ в отличие от НАТО не собирается никому предъявлять ультиматумы

МИНСК, 2 дек — РИА Новости. Россия не стремится играть в геополитические игры, и ОДКБ не пойдет по пути НАТО, грубо нарушающей достигнутые в 1990-е годы договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как рассказал Лавров в интервью белорусскому телеканалу "СТВ", "после того как исчезли Советский Союз и Варшавский договор, Альянс утратил смысл своего существования", однако США продолжали поддерживать блок "в стремлении не утратить рычаги влияния на Европу". Для этого они использовали тему Афганистана, а позднее России, которая не согласилась "с грубейшим нарушением натовцами договоренностей, которые были достигнуты в 1990-е годы: безопасность неделима, НАТО не будет расширяться на Восток, а впоследствии в качестве компромисса было условлено, что расширение НАТО на Восток не будет сопровождаться размещением существенных боевых сил в новых странах-членах".

"Все эти договоренности были грубейшим образом попраны натовцами, и они уже пытались ставить всех наших соседей перед выбором – либо они с Россией, либо с Западом. К чему это все привело, мы видели в Грузии, на Украине", — сказал он.

"Я очень надеюсь, что ОДКБ не будет идти по этому пути. Мы никого не шантажируем и никому не предъявляем ультиматумы. Мы озабочены своей собственной безопасностью на территории стран-членов ОДКБ. У нас своих забот достаточно, и мы не стремимся играть в геополитические игры", — заявил Лавров.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, у ОДКБ иные задачи и нет "необходимости гнаться за какой-то репутацией по сравнению конкретно с НАТО".