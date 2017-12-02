Данных о пострадавших россиянах при обрушении моста в Праге не поступало

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Посольство РФ в Чехии не располагает данными о том, есть ли россияне среди пострадавших при обрушении пешеходного моста в Праге, сообщил в субботу РИА Новости второй секретарь посольства Алексей Колмаков.

"Посольство на данный момент не располагает информацией о том, что среди пострадавших были граждане России", — сообщил РИА Новости Колмаков.

Ранее сообщалось, что в субботу во второй половине дня на севере Праги обрушился пешеходный мост через реку Влтава. Четыре человека были госпитализированы, из них двое — в тяжелом состоянии. Поисковая операция на месте ЧП продолжается.

Как сообщил представитель городской полиции Томаш Гулан, вертолет с тепловизором исследует дно реки на месте происшествия и в целом ситуацию под упавшей частью моста. Задействованы также каноисты из расположенного поблизости спортклуба.

Мост соединяет правый берег Влтавы с Императорским островом неподалеку от центра чешской столицы. Специалисты обследовали мост в 2011 году и вынесли вердикт, что постройка может простоять максимально пять-шесть лет.