В Праге рухнул пешеходный мост через Влтаву

ПРАГА, 2 дек – РИА Новости, Александр Куранов. Легкий бетонный мост для пешеходов и велосипедистов обрушился в Праге во второй половине дня в субботу, пострадали находившиеся на нем в это время четыре человека, из них двое – в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель городской службы пожарной охраны Мартин Кавка.

Мост соединяет правый берег Влтавы с Императорским островом неподалеку от центра чешской столицы. Специалисты обследовали мост в 2011 году и вынесли тогда вердикт, что постройка может простоять максимально 5-6 лет.

"Центральная часть моста упала в реку, грозит падение остальной конструкции моста", — сообщил Кавка.

По его словам, в результате аварии пострадали находившиеся на мосту четыре человека, которые доставлены в ближайшие больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

V pražské Troji se do Vltavy zřítila lávka pro pěší, na místě jsou zranění https://t.co/ANnY8SU5p2 — E15.cz (@E15news) 2 декабря 2017 г.

​Как сообщил представитель городской полиции Томаш Гулан, вертолет с аппаратурой термовизии (тепловая съемка) в районе аварии исследует дно реки и ситуацию под упавшей частью моста. Задействованы также каноисты расположенного на острове спортклуба.

На место происшествия прибыли приматор (градоначальник) Праги Адриана Крначова и другие представители городских властей.

Doufám, že všichni zranění budou brzy v pořádku. Nehoda by se měla co nejdříve prošetřit. O havarijním stavu některých pražských mostů informovala Technická správa komunikací už dávno. Nechápu, že to vedení města nechalo dojít až tak daleko.https://t.co/NKSrVCoFAL — Alexandra Udzenija (@UdzenijaAlex) 2 декабря 2017 г.

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