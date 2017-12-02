Пенсионерка из США тестировала яд на соседях по дому престарелых

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Семидесятилетняя жительница штата Вермонт самостоятельно изготавливала яд рицин и тестировала его на соседях по дому престарелых, пишет газета Chicago Tribune.

Бетти Миллер подмешивала яд в пищу и напитки постояльцам дома престарелых на протяжении нескольких недель. Задержавшим ее агентам ФБР она объяснила, что хотела "протестировать" вещество на соседях, чтобы оценить его эффективность.

Пенсионерка собрала несколько десятков семян клещевины и на кухне приготовила из них смертоносное вещество. Она давала его своим соседям по меньшей мере три раза.

При обыске у Миллер обнаружили пузырек с надписью "рицин". Экспертиза подтвердила, что это вещество содержалось в находившемся внутри порошке.

В пятницу суд поместил Миллер под арест. В своем выступлении судья отметил, что женщина на протяжении долгого времени страдала от проблем с психикой, не сообщив, однако, каких-либо подробностей, пишет Chicago Tribune.

Руководство дома престарелых, в свою очередь, опубликовало заявление, в котором сообщило, что в результате инцидента никто не пострадал.