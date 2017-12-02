Арабская коалиция приветствовала разрыв экс-президента Йемена с хуситами

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция, воюющая в Йемене на стороне властей, приветствовала инициативу сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха начать борьбу с недавними союзниками — шиитскими повстанцами-хуситами.

Конфликт союзников в йеменском гражданском конфликте — сил Салеха и шиитского движения хуситов "Ансар Алла" — вспыхнул в среду вокруг крупнейшей мечети города, носящей имя экс-президента. Бои, распространившиеся по городу, не удалось прекратить, и в субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) официально призвала народ Йемена восстать против хуситов на всей территории страны.

"Коалиция верит в то, что возвращение партией ВНК инициативы, принятие ею стороны своего йеменского народа и его благословенного восстания освободит Йемен от зла иранских террористических ополчений", — приводит заявление коалиции саудовское агентство SPA. В Эр-Рияде с начала конфликта в Йемене заявляют, что за действиями шиитских повстанцев стоит Тегеран.

Коалиция отметила, что выступает за защиту йеменской территории и идентичности в рамках арабской, региональной и мировой безопасности и пристально следит за развитием событий.

Сам Салех в субботу заявил в выступлении, транслировавшемся каналом Yemen Today , что готов начать диалог с соседними странами, если они прекратят огонь, блокаду и допустят в страну гуманитарную помощь.

Источник в силах Салеха ранее сообщил РИА Новости, что гвардия экс-президента уже контролирует 75% города, включая президентский дворец и международный аэропорт.

Силы Салеха выступали с повстанцами-хуситами единым фронтом в гражданской войне против властей и поддерживающей их с 2015 года арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.