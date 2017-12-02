Вертолеты ВМС Украины провели совместную тренировку с американским эсминцем

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Военно-морские силы Украины провели совместную тренировку с эсминцем ВМС США в Черном море, сообщила в субботу пресс-служба ВМС ВС Украины.

"Второго декабря в Черном море военно-морские силы Украины совместно с эсминцем ВМС США "Джеймс Уильямс" провели тренировку типа PASSEX. От украинских ВМС к мероприятиям привлекались два вертолета Ка-27", — говорится в сообщении ВМС в Facebook.

Как отмечается, целью тренировки была отработка взаимодействия с кораблями стран-партнеров в соответствии со стандартами НАТО, повышении уровня совместимости и углубление сотрудничества.

По данным ведомства, вертолеты морской авиации ВМС Украины отработали элементы посадки на палубу американского корабля, также участники тренировки провели учения по противовоздушной обороне в соответствии со стандартами НАТО.