Трамп поблагодарил конгрессменов за принятие проекта налоговой реформы

ВАШИНГТОН, 2 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в субботу поблагодарил конгрессменов за принятие законопроекта по налоговой реформе.

В ночь на субботу республиканцы в сенате минимальным большинством голосов одобрили данный документ. Все демократы проголосовали против, к ним присоединился республиканец Роберт Коркер.

"Сенат только что одобрил крупнейшие в истории налоговые льготы. Теперь этим замечательным республиканцам нужно сделать финальный шаг", — написал президент в Twitter, имея в виду то, что сенат и палата представителей теперь должны согласовать свои варианты законопроектов.

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в заявлении, поступившем в РИА Новости, отметила, что "этот законопроект позволит снизить налоги для работающих американцев и поставить экономика на путь устойчивого процветания и создания рабочих мест".

По ее словам, "администрация рассчитывает на сотрудничество с конгрессом в выполнении обещаний по осуществлению исторического сокращения налогов для американского народа до конца нынешнего года".

Ключевое из положений реформы — снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов.

Кроме того, предприняты изменения в налогообложении физических лиц. Вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три: 12%, 25% и 35%.

Сейчас минимальный подоходный федеральный налог составляет 10%, однако республиканцы заявляют, что повышение ставки не скажется на наименее богатых из-за планирующегося повышения налоговых вычетов.