Российский батискаф доставили в зону поиска подлодки "Сан-Хуан"

МЕХИКО, 2 дек – РИА Новости. Представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил в субботу, что судно "Мальвинские острова" с российским оборудованием на борту уже находится в зоне поиска пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан".

#44HéroesArgentinos QUE QUEDARÁN EN NUESTRA MEMORIA



ESTAMOS ORGULLOSOS DE: pic.twitter.com/SAP2uj3F87 — TN — Todo Noticias (@todonoticias) 30 ноября 2017 г.

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Судно доставило в зону, где зафиксированы четыре возможных точки нахождения субмарины, российский глубоководный аппарат "Пантера Плюс". Канал Todo Noticias приводит слова Бальби, который сказал, что в приоритетном порядке будет изучаться один из трех объектов на глубине 477 метров. Остальные два находятся на глубине от 700 до 900 метров.

Бальби исключил возможность, что кто-то из 44 членов экипажа выжил. "Экстремальные условия и прошедшее время не дают возможности рассчитывать на сценарий, совместимый с сохранением человеческой жизни", – сказал представитель ВМС.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".