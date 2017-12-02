В Аргентине исследуют объект, найденный в зоне поисков "Сан-Хуана"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Участники операции по поиску пропавшей аргентинской субмарины "Сан-Хуан" в субботу сконцентрируются на исследовании объекта, обнаруженного аргентинским исследовательским судном Angelescu на глубине 477 метров в зоне поисков субмарины, заявил на брифинге представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.

Бальби заявил, что в субботу усилия по поиску будут направлены на исследование предмета, обнаруженного "многолучевым зондом судна Angelescu на глубине 477 метров", всего было обнаружено четыре предмета, которые могли быть подлодкой.

Также по словам представителя ВМС, глубина почти в 500 метров, на которой осуществляется поиск субмарины, не совместима с человеческой жизнью. "Эта среда не совместима с человеческой жизнью", — заявил Бальби.

"ВМС решительно подтверждает два обязательства: продолжать поиски субмарины "Сан-Хуан" на морском дне до тех пор, пока не будут исчерпаны все имеющиеся в нашем распоряжении средства, а также находиться рядом с родными членов экипажа при каждой необходимости", — заявил Бальби.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

По прошествии 15 дней с момента исчезновения субмарины ВМС Аргентины в лице представителя Энрике Бальби сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.