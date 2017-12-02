В Нигерии при взрыве погибли не менее 17 человек, около 50 получили ранения

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли при взрыве в северо-восточной части Нигерии, 47 получили ранения, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на официальные источники.

Инцидент произошел в субботу в городе Биу в местном супермаркете. Взрывное устройство привели в действие два террориста-смертника. Нападение, вероятно, было организовано боевиками группировки "Боко Харам".

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.