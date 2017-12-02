МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заявление посла США в России Джона Хантсмана, который поставил условия снятия санкций с России, фактически повторяют позицию Вашингтона, заявил RT глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный.

Он отметил, что Хантсман "не сказал ничего нового", напомнив, что урегулирование украинского конфликта зависит прежде всего от Киева и прочих участников вооруженного противостояния, к числу которых Россия не относится.

"Господин Хантсман не по адресу обращается. Россия является всего лишь одним из гарантов Минских соглашений. А участники конфликта — это Украина, ДНР и ЛНР", — подчеркнул американист. По его словам, с подобными условиями американская сторона может сразу "проходить мимо".

Подлесный добавил, что отношения России и Соединенных Штатов не изменятся в лучшую сторону, пока Вашингтон не перестанет занимать исключительно проукраинскую позицию.

Ранее в субботу посол США в России Джон Хантсман заявил, что снятие антироссийских санкций зависит от решения конфликта на Украине. Киев считает, что Россия вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД России назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.