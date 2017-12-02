Военные экс-президента Йемена захватили 75% территории столицы

САНА, 2 дек — РИА Новости. Военные, лояльные экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху, установили контроль над 75% столицы Саны на фоне прозвучавшего в субботу официального призыва его партии противостоять недавним союзникам повстанцам-хуситам, в столкновениях погибли 90 человек, сообщил РИА Новости военный источник.

Конфликт союзников в йеменском гражданском конфликте — сил Салеха и шиитского движения хуситов "Ансар Алла" — вспыхнул в среду вокруг крупнейшей мечети города, носящей имя экс-президента. Вскоре столкновения распространились в других районах города, которые повстанцы контролировали последние годы.

"Элитные силы, известные как республиканская гвардия, сегодня установили контроль на южной и восточной стороне столицы на 75% процентов, периодические столкновения продолжаются с ограниченным числом хуситов", — сообщил источник в силах Салеха.

По его словам, гвардия завладела президентским дворцом, рядом военных лагерей, а также международным аэропортом Саны и полицейской академией. Бои сейчас ведутся на западе города, а дальнейшие действия гвардия планирует на севере, где находится основной центр сил хуситов.

Как отметил он, в столкновениях в субботу с двух сторон погибли не менее 90 человек и еще некоторое число получили ранения, включая бойцов гвардии.

В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) обвинила хуситов в срыве попыток преодолеть начавшийся конфликт и обратилась к народу Йемена с призывом защитить себя и республику от "опаснейшего заговора, который готовят враги и осуществляют авантюристы из "Ансар Алла". Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзникам.

За время своего более чем 30-летнего правления в Йемене Салех враждовал и неоднократно воевал с "Ансар Алла". После своего отстранения в результате "арабской весны" в 2012 году он принял сторону хуситов в восстании против нового правительства, начавшемся в 2014 году. Лояльные ему военные вместе с хуситами участвовали единым фронтом в войне против правительственных сил и поддержавшей их арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.