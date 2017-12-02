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Военные экс-президента Йемена захватили 75% территории столицы

16:5702.12.2017
(обновлено: 17:00 02.12.2017)
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© AP Photo / Hani MohammedБойцы-шииты. Архивное фотоБойцы-шииты. Архивное фото
© AP Photo / Hani Mohammed

САНА, 2 дек — РИА Новости. Военные, лояльные экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху, установили контроль над 75% столицы Саны на фоне прозвучавшего в субботу официального призыва его партии противостоять недавним союзникам повстанцам-хуситам, в столкновениях погибли 90 человек, сообщил РИА Новости военный источник.

Участники акции протеста, поддерживающие шиитское движение хуситов. Архивное фото
© РИА Новости / Осама аль-Сабахи
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Партия экс-президента Йемена обвинила повстанцев-хуситов в перевороте
Конфликт союзников в йеменском гражданском конфликте — сил Салеха и шиитского движения хуситов "Ансар Алла" — вспыхнул в среду вокруг крупнейшей мечети города, носящей имя экс-президента. Вскоре столкновения распространились в других районах города, которые повстанцы контролировали последние годы.

"Элитные силы, известные как республиканская гвардия, сегодня установили контроль на южной и восточной стороне столицы на 75% процентов, периодические столкновения продолжаются с ограниченным числом хуситов", — сообщил источник в силах Салеха.

По его словам, гвардия завладела президентским дворцом, рядом военных лагерей, а также международным аэропортом Саны и полицейской академией. Бои сейчас ведутся на западе города, а дальнейшие действия гвардия планирует на севере, где находится основной центр сил хуситов.

Йеменские боевики сепаратистского движения в порт Аден. Архивное фото
© AFP 2017 / Saleh AL Obeidi
Источник сообщил о потере хуситами своих позиций в Сане
Как отметил он, в столкновениях в субботу с двух сторон погибли не менее 90 человек и еще некоторое число получили ранения, включая бойцов гвардии.

В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) обвинила хуситов в срыве попыток преодолеть начавшийся конфликт и обратилась к народу Йемена с призывом защитить себя и республику от "опаснейшего заговора, который готовят враги и осуществляют авантюристы из "Ансар Алла". Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзникам.

За время своего более чем 30-летнего правления в Йемене Салех враждовал и неоднократно воевал с "Ансар Алла". После своего отстранения в результате "арабской весны" в 2012 году он принял сторону хуситов в восстании против нового правительства, начавшемся в 2014 году. Лояльные ему военные вместе с хуситами участвовали единым фронтом в войне против правительственных сил и поддержавшей их арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Руины на месте госпиталя. Йеменские города после авиаударов
© AFP 2017 / Mohammed HuwaisКоличество раненых и пострадавших мирных жителей в Йемене, по словам представителя Минздрава страны, за время конфликта превысило пятнадцать тысяч человек. Самое большее количество жертв зарегистрировано в северной провинции Саада и столице страны Сане.Последствия авиаудара по столице Йемена Сане
© AFP 2017 / Mohammed Huwais
Количество раненых и пострадавших мирных жителей в Йемене, по словам представителя Минздрава страны, за время конфликта превысило пятнадцать тысяч человек. Самое большее количество жертв зарегистрировано в северной провинции Саада и столице страны Сане.
© REUTERS / Khaled AbdullahС начала военной операции, проводимой коалицией арабских стран в Йемене, погибли более тысячи детей.Последствия авиаудара по столице Йемена Сане
© REUTERS / Khaled Abdullah
С начала военной операции, проводимой коалицией арабских стран в Йемене, погибли более тысячи детей.
© AP Photo / Médecins Sans Frontières via APРасположенный в Йемене в районе Хайдан в провинции Саада госпиталь, который обслуживала организация "Врачи без границ", в понедельник вечером подвергся авиаударам. В результате бомбардировок больницы есть раненые и погибшие.Последствия авиаудара по госпиталю в провинции Саада, Йемен
© AP Photo / Médecins Sans Frontières via AP
Расположенный в Йемене в районе Хайдан в провинции Саада госпиталь, который обслуживала организация "Врачи без границ", в понедельник вечером подвергся авиаударам. В результате бомбардировок больницы есть раненые и погибшие.
© AP Photo / Médecins Sans Frontières via APПредполагается, что удары по госпиталю в провинции Саада нанесли силы коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая отрицает, что их самолеты бомбили больницу.Последствия авиаудара по госпиталю в провинции Саада, Йемен
© AP Photo / Médecins Sans Frontières via AP
Предполагается, что удары по госпиталю в провинции Саада нанесли силы коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая отрицает, что их самолеты бомбили больницу.
© REUTERS / Khaled AbdullahПоследствия авиаударов по столице Йемена Сане.Последствия авиаудара по столице Йемена Сане
© REUTERS / Khaled Abdullah
Последствия авиаударов по столице Йемена Сане.
© REUTERS / Khaled AbdullahЧисло жертв конфликта в Йемене превысило шесть тысяч человек.Ребенок держит сборник мусульманских молитв, найденный в разрушенном в результате авиаударов доме в Сане, Йемен
© REUTERS / Khaled Abdullah
Число жертв конфликта в Йемене превысило шесть тысяч человек.
© AP Photo / Hani MohammedПоследствия авиаударов по столице Йемена Сане.Люди на улице в столице Йемена Сане после нанесенного силами арабской коалиции авиаудара
© AP Photo / Hani Mohammed
Последствия авиаударов по столице Йемена Сане.
© REUTERS / Khaled AbdullahПоследствия авиаударов по столице Йемена Сане.Окна в разрушенном в результате авиаударов доме в Сане, Йемен
© REUTERS / Khaled Abdullah
Последствия авиаударов по столице Йемена Сане.
© REUTERS / Khaled AbdullahПовстанец-хусит у разрушенного в результате авиадура дома в столице Йемена Сане.Последствия авиаудара по столице Йемена Сане
© REUTERS / Khaled Abdullah
Повстанец-хусит у разрушенного в результате авиадура дома в столице Йемена Сане.
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