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Российская журналистка требует $500 тысяч после изнасилования на Сейшелах

16:4502.12.2017
(обновлено: 16:48 02.12.2017)
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© Fotolia / Jenny SturmПляж на Сейшельских островах. Архивное фотоПляж на Сейшельских островах. Архивное фото
© Fotolia / Jenny Sturm

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Российская журналистка, заявившая ранее об изнасиловании в номере пятизвездочного отеля на Сейшельских островах, потребовала в суде восемь миллионов сейшельских рупий (около 541 тысячи долларов) в качестве компенсации за свои моральные страдания.

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"Я подала иск на управляющую фирму и владельцев отеля за непредоставление помощи и препятствование в расследовании преступления", — сообщила РИА Новости потерпевшая.

На 26 декабря назначено судебное заседание над самим подозреваемым в изнасиловании, уточнил ее адвокат Фрэнк Элизабет (Frank Elizabeth). Рассмотрение иска о моральной компенсации пока не назначено.

Российская журналистка, специализирующаяся на темах туризма, путешествий и отдыха, в начале мая этого года приехала в рекламный пресс-тур в пятизвездочный отель Six Sences Zil Pasyon на Сейшелах (остров Фелисите). По ее словам, в последнюю ночь в виллу пробрался уборщик отеля. Журналистка утверждает, что, угрожая ножом, мужчина совершил насильственные действия. Затем девушка подбросила ему в стакан воды таблетку снотворного, когда подозреваемый уснул, ей удалось бежать.

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© AFP 2017 / Justin Tallis
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Она добралась до охраны отеля, те вызвали руководство и задержали нападавшего. Однако, как утверждает девушка, хозяева и менеджеры отеля якобы решили обставить дело таким образом, будто преступления не было, а половая связь была добровольной.

По словам собеседницы агентства, расследование преступления затянулось, однако в сентябре подозреваемый попался на новом эпизоде – в обнаженном виде он забрался в дом местной жительницы.

Сейчас девушка подала иск в Высший суд Сейшел, требуя моральную компенсацию с самого преступника, а также с фирмы, управляющей отелем, и ее владельцев.

"Истец утверждает, что немедленно после инцидента она сообщила об этом людям, имеющим отношение к отелю, и попросила медицинскую помощь, однако к ней отнеслись, как к лжецу и преступнику – без симпатии, понимания и внимания… Истец понес убытки и ущерб, за которые первый ответчик несет личную ответственность, а второй, третий и четвертый ответчики несут опосредованную", — говорится в иске. За свои эмоциональные и психологические травмы девушка требует с отеля требует компенсацию в восемь миллионов сейшельских рупий (около 541 тысячи долларов).

Как РИА Новости сообщили в департамент информации и печати МИД РФ, "наше дипломатическое представительство оказывает содействие россиянке". В частности, посольство России на Сейшелах помогло девушке найти адвоката.

В свою очередь, руководство отеля в своих комментариях в соцсетях пишет, что "есть значительные расхождения в показаниях участниках инцидента".

"Отель Six Sences Zil Pasyon подтверждает, что было сообщение об инциденте на нашем курорте на Сейшельских островах, он в настоящее время расследуется полицией…. Мы сотрудничаем с расследованием самым тесным образом", — заверил генеральный директор сети Six Senses Hotels Resorts Spas Нейл Якобс.

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