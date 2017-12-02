МАДРИД, 2 дек — РИА Новости. Сторона защиты российского программиста Станислава Лисова начала процедуру подачи жалобы в Конституционный суд (КС) Испании в связи с решением правительства о его экстрадиции в США, сообщил РИА Новости адвокат Олег Губарев.

В минувшую пятницу правительство Испании приняло решение об экстрадиции Лисова, задержанного в Барселоне в январе на основании международного ордера на арест.

"Таким образом не только Национальная судебная палата Испании, призванная гарантировать права экстрадируемого лица, устранилась от выяснения обстоятельств очевидных нарушений основных прав и свобод нашего подзащитного, но и правительство Испании не приняло во внимание эти обстоятельства. В этой связи мы, с одной стороны, уже начали процедуру подачи жалобы в Конституционный суд Испании, с другой стороны, обратились в МИД РФ и к Уполномоченному по правам человека с просьбой сделать заявление, выражая протест в связи с нарушением основных прав и свобод Лисова", — сказал адвокат.

Сторона защиты просит, чтобы Лисова не экстрадировали в США до тех пор, пока КС не вынесет своего решения. Губарев добавил, что есть "серьезные основания для сомнений в возможности справедливого суда" над Лисовым в США.

Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне. Судебное заседание состоялось 20 июля в Мадриде, на нем россиянин своей вины не признал. 31 июля 4-я секция Национальной судебной палаты приняла решение выдать Лисова. В начале сентября адвокаты подали жалобу на решение Национальной судебной палаты. В итоге было принято решение ее отклонить. Однако в тексте постановления уточнялось, что окончательное решение о выдаче Лисова остается за правительством Испании.

В постановлении правительства говорится, что в США Лисова подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, с помощью которого он похитил 855 тысяч долларов, а также безуспешно пытался провести другие незаконные финансовые операции на сумму 4,4 миллиона долларов.

Это программное обеспечение было разработано для получения доступа к персональным компьютерам и компьютерам финансовых институтов с целью кражи банковских реквизитов, информации о картах и финансовых трансакциях. Кроме того, предполагается, что "подозреваемый продавал на "черном рынке" информацию доступа и личную информацию своих жертв", говорится в правительственном документе.