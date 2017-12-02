Макрон призвал Багдад и Иракский Курдистан к конструктивному диалогу

ПАРИЖ, 2 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция призывает к конструктивному диалогу между Багдадом и властями Иракского Курдистана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Елисейском дворце после встречи с делегацией Иракского Курдистана.
Он отметил, что диалог должен основываться на ряде принципов, среди которых — соблюдение конституции 2005 года и постепенная демилитаризация.
"Я надеюсь, что этот диалог появится в ближайшее время и увенчается успехом. Франция приложит все усилия, чтобы сохранилась целостность Ирака и права курдов были бы признаны", — добавил французский президент.
Встреча Макрона с делегацией Иракского Курдистана стала первой с момента прихода французского лидера на пост главы государства.