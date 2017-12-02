Сербия ведет с Россией переговоры о покупке шести вертолетов Ми-17

БЕЛГРАД, 2 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти республики ведут переговоры с "Рособоронэкспортом" о приобретении шести многофункциональных вертолетов Ми-17 в дополнение к двум поставленным в июне 2016 года.

Глава республики принял в пятницу доклад министра обороны Александра Вулина и начальника Генштаба генерала Любиши Диковича о состоянии сербской армии. В свою очередь, Вучич рассказал собравшимся в Генштабе офицерам о планируемых руководством страны шагах по оснащению и модернизации Вооруженных сил республики.

Президент Сербии отдельно подчеркнул значимость передачи Россией в рамках военно-технической помощи шести истребителей МиГ-29 в октябре текущего года и получения по контракту в июне прошлого года двух вертолетов Ми-17.

"Многие забыли, что мы впервые после 30 лет купили два отличных новых транспортных вертолета Ми-17, самых востребованных в мире. Планируем купить еще шесть транспортно-боевых вертолетов и ведем переговоры об этом с "Рособоронэкспортом", — приводит агентство Танюг видеозапись заявления сербского президента.

Вучич добавил, что Белград также ожидает поставку до начала 2019 года девяти вертолетов H145 Airbus немецко-французского производства. По его словам, шесть машин предназначены для армии и три для полиции Сербии.