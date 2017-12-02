Исполняющий обязанности главы ЛНР рассказал о сроках обмена пленными

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ЛНР и ДНР будет завершен до конца года.

"В настоящий момент согласовываются списки, ведется доуточнение. На сколько мне известно, украинская сторона взяла определенную паузу", — сказал Пасечник в эфире телеканала "Россия 24"

По его словам, согласно договоренностям, обмен пленными будет завершен до конца года.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена. На первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.

Президент России Владимир Путин обсуждал по телефону с руководством ЛНР и ДНР инициативу Медведчука по обмену пленными, в Луганске и Донецке в целом поддержали эту идею.

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