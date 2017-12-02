Патрушев проведет в Бразилии и Аргентине консультации по безопасности

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев 4-6 декабря посетит с рабочим визитом Бразилию и Аргентину, где проведет консультации по вопросам международной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

Отмечается, что Патрушев также обсудит двустороннее сотрудничество с Бразилией и Аргентиной в сфере обеспечения национальной безопасности и взаимодействие по линии правоохранительных органов и спецслужб.

В ходе предыдущего визита в Аргентину в декабре 2015 года Патрушева принял президент страны Маурисио Макри. Сторонами был подтвержден настрой на дальнейшее развитие российско-аргентинского сотрудничества.

В 2016 и 2017 годах на полях организованных Советом Безопасности РФ в Грозном и Твери международных встреч по вопросам безопасности мероприятий состоялись переговоры Патрушева с секретарем по стратегическим вопросам Аргентины Фульвио Помпео.

Также постоянные контакты поддерживаются с главой комитета институциональной безопасности Бразилии Сержиу Эчегойеном. В июле 2017 года в Пекине Патрушев и Эчегойен приняли участие в седьмой ежегодной встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.