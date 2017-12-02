Глава МИД Турции заявил, что сторонники Гюлена проникли в конгресс США

АНКАРА, 2 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Сторонники оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена проникли в конгресс США, американскую судебную систему и дипломатические миссии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы знаем, что пытается сделать FETÖ (организации Гюлена) в США, мы открыто говорим американцам, как FETÖ просочились в их ведомства, в судебные инстанции. Они проникли и в дипломатические миссии США в Турции, и в американский конгресс – везде. Легально или нелегально. Как мы боремся с FETÖ внутри своей страны, так же точно не оставим этих предателей в покое и во всем мире, продолжим предъявлять им счет, где бы они ни находились", — цитирует выступление Чавушоглу в Анталье газета Milliyet.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.