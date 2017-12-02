Макфол заявил, что не всерьез попросил помочь в снятии с него санкций

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Экс-посол США в Москве Майкл Макфол назвал шуткой свою просьбу к послу России в Соединенных Штатах Анатолию Антонову помочь в снятии с него российских визовых санкций.

Ранее сообщалось, что Макфол попросил Антонова помочь в снятии с него российских визовых санкций, так как он с нетерпением ждет возможности снова посетить РФ.

"Я сказал это в шутку на публичном мероприятии. Конечно я знаю, что у Антонова нет полномочий убрать меня из российского санкционного списка. Но я также думаю, что я не сделал ничего плохого, чтобы попасть в этот список", — заявил Макфол в Twitter.

Макфол был послом в Москве в период с 2012 по 2014 годы. Сейчас он является профессором Стэнфордского университета и активным комментатором по российско-американским отношениям. По данным МИД РФ, Макфолу запрещен въезд в Россию с формулировкой "за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона".