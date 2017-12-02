Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украина за год выплатила МВФ больше денег, чем получила, сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на пресс-службу Национального банка страны.

В пятницу Киев перечислил МВФ последний платеж за 2017 год на 169 миллионов долларов. Таким образом, сумма, которую Украина за год выплатила организации, достигла 1,268 миллиарда долларов.

При этом от МВФ в 2017 году Киев получил лишь один транш на миллиард долларов, он поступил в апреле.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш кредита Украине на сумму в один миллиард долларов.