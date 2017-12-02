В ДНР заявили, что полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ДНР полностью контролирует ситуацию на линии соприкосновения.

Пресс-центр военной операции украинских силовиков в пятницу заявил, что военные "улучшили тактическое положение" на донецком направлении в зоне военной операции в Донбассе. Волонтеры, помогающие украинским силовикам в Донбассе, сообщили, что военные заняли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой области.

"Наша разведка полностью контролирует ситуацию на участках линии соприкосновения, на которых сохраняется угроза провокационных действий (захвата территорий в нейтральной зоне — ред.) со стороны ВСУ. Любая попытка со стороны командования ВСУ уменьшить межпозиционное пространство закончится для их подразделений неоправданными потерями", — сказал Басурин.