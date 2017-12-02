Брюссельский чиновник предложил демонтировать статую Ван Дамма

БРЮССЕЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Служащий брюссельской коммуны Андерлехт Вальтер Вандербош предложил убрать статую известного киноактера Жан-Клода Ван Дамма, установленную на подъезде к районному торговому центру "Вестланд".

Как сообщил информационный портал Sudinfo , в немилость чиновника голливудская звезда попал после того, как стало известно, что его фамилия фигурирует в офшорном скандале.

"Коммунальный советник хотел бы, чтобы статуя была демонтирована. Мотив: мошенничество Ван Дамма с налогами", — говорится в сообщении портала.

Между тем ресурс приводит слова самого Вандербоша, который задает риторический вопрос: "По-прежнему ли господин Ван Дамм символизирует сегодня жителей Андерлехта (значительную часть населения коммуны составляют выходцы из мусульманских стран)?". Вандербош также, по мнению Sudinfo уличает актера в "недостатке нравственности".

В ноябре несколько бельгийских изданий опубликовали статьи об офшорных компаниях, имеющих, как утверждают СМИ, отношение к Жан-Клоду Ван Дамму.

Ссылаясь на данные нового офшорного досье, получившего название Paradise Papers, СМИ сообщили, что почтовые адреса имеющих отношение к актеру компаний — Selima Corporation, Selima Films и Knock Films — зарегистрированы в офшоре Аруба, King Scale Development Limited и Four-One Enterprises — на Британских Виргинских островах, Sphere Private Foundation — в офшоре Кюрасао.

По словам брюссельского адвоката Ван Дамма, "большая часть" информации, обнародованной СМИ, "является старой и устаревшей", а его "клиент строго соблюдает все законы, правила и нормативные акты".

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали в начале ноября материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юркомпании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.