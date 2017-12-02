В Японии зажглась самая высокая в мире живая рождественская ель

КОБЕ, 2 дек — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Торжественное зажжение самой высокой в мире живой "рождественской ели" состоялось в субботу в японском городе Кобе: ровно в 17.30 по местному времени (11.30 мск) величественное 30-метровое дерево осветилось яркими огнями под восторженные возгласы сотен собравшихся в парке Мерикен людей и вспышки фотокамер, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Европейские обычаи с восточной изюминкой

Традиция рождественских световых инсталляций и шумных рождественских базаров на европейский манер у крупных железнодорожных станций и на центральных площадях городов прижилась в Стране восходящего солнца довольно давно. Последние пару лет для детей в мегаполисах организовывают даже встречи с Санта-Клаусом, облаченным по всем правилам западных мультфильмов и приветствующим посетителей традиционным "Хо-Хо-Хо" и заученными фразами на японском языке с сильным американским акцентом.

Но впервые за новейшую историю кто-то в Японии решился на установку живого дерева из семейства сосновых, настолько высокого, что его сразу же невольно стали сравнивать с рождественской елью в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке.

Проект "Рождественская ель номер один в мире" был продуман по-истине с японской тщательностью. На его безупречное исполнение потребовалось целых четыре года, специальный автомобиль для перевозки скоростных поездов, три грузоподъемных крана, тонны земли и непоколебимое желание всех его участников подарить некогда почти полностью разрушенному мощным землетрясением городу атмосферу радости и надежды на будущее.

"В Японии можно наблюдать огромное количество рождественских елей, установленных в городах, магазинах, домах. Но все они искусственные. Я же хотел подарить людям живое дерево, ведь традиции — в природе, а не пластике. Я хотел подарить людям чувство праздника, но сохранив уважение к природе", — рассказал в интервью РИА Новости руководитель проекта, президент компании Sora Botanical Garden Сэйдзюн Нисихата.

И, действительно, главное рождественское дерево Японии стало удивительным симбиозом двух миров: атмосферы волшебства европейского Рождества и столь естественного для востока ощущения единения с природой.

© Фото : предоставлено компанией Sora Botanical Garden Транспортировка рождественской ели из префектуры Тояма, Япония © Фото : предоставлено компанией Sora Botanical Garden Транспортировка рождественской ели из префектуры Тояма, Япония

Вековое дерево как символ восстановления

В качестве главного рождественского дерева кураторы проекта выбрали не традиционную на Западе ель, а туевик, естественный ареал которого включает именно японские острова. Найденное Нисихатой четыре года назад в лесах японского города Хими западной префектуры Тояма 150-летнее дерево имеет высоту 30 метров и весит 24 тонны. Это стало самым высоким живым рождественским деревом в мире в 21 веке.

"Это было вызовом самому себе. Для транспортировки столько огромного дерева мы были вынуждены задействовать специальный автомобиль для перевозки синкансэнов (так в Японии называют высокоскоростные поезда — ред.), но и тот был маловат, так как он рассчитан на поезд длиной 29 метров, а высота дерева — 30 метров", — вспоминает руководитель проекта.

По признанию Сэйдзюна Нисихаты, осуществление замысла вопреки техническим сложностям и неблагоприятным погодным условиям имело для него очень большое значение, так как данный рождественский проект наделен и вторым, скрытым на первый взгляд смыслом. Дело в том, что в 2017 году исполняется ровно 150 лет со дня открытия порта города Кобе, близ которого в настоящее время установлен мемориал жертвам разрушительного землетрясения 1995 года. Поэтому установленная в этом районе города "рождественская ель" должна была стать также символом восстановления и людских надежд.

"Наше дерево на пять или семь метров выше ели в Нью-Йорке. Но это — мирное соревнование. И высота не главное. Главное — это счастье. Моя идея — это нести жизнь. Знаете, что семена вечнозеленых деревьев переносятся ветром на новые территории, порождая там жизнь? Так и я хочу нести надежду и счастье в будущее", — подчеркнул Нисихата.

© Фото : предоставлено компанией Sora Botanical Garden Транспортировка рождественской ели из префектуры Тояма, Япония © Фото : предоставлено компанией Sora Botanical Garden Транспортировка рождественской ели из префектуры Тояма, Япония

Тысячи украшений без электричества

Концепция будущего восстановления и уважения к природе стала главной и при выборе украшений для главного рождественского дерева. Посетители не увидят здесь ни ярких, богато декорированных шаров, ни звезд или шишек, ни электрических гирлянд.

"Электрические гирлянды — это издевательство над деревьями, неуважение к природе. Это может быть красиво вечером, но днем это напоминает больше путы", — отметил собеседник РИА Новости.

В качестве украшения "рождественской ели" в Кобе используются тонкие металлические пластинки круглой формы, которые нанизываются на тонкие канаты, а затем закрепляют одним концом веревки на макушке дерева, а другим — на специальных крюках вокруг дерева. Вокруг туевика также установлены светодиодные прожекторы, свет которых отражается от металлических пластинок, создавая при порывах ветра иллюзию многочисленных снежинок, усыпавших дерево.

"Мы натягиваем канаты по форме треугольника, чтобы создать иллюзию традиционной ели. Любой посетитель, будь то ребенок или взрослый, может написать на пластинках абсолютно все, что он захочет, любое пожелание", — уточнил Сэйдзюн Нисихата.

© РИА Новости / Екатерина Плясункова Руководитель проекта "Рождественская ель номер один в мире", президент компании Sora Botanical Garden Сэйдзюн Нисихата © РИА Новости / Екатерина Плясункова Руководитель проекта "Рождественская ель номер один в мире", президент компании Sora Botanical Garden Сэйдзюн Нисихата

Что после?

Проект "Рождественская ель номер один в мире" в японском Кобе продлится до 26 декабря 2017 года. После этого дерево передадут храму Икута в Кобе для возведения ритуальных врат красного цвета "тории", которые устанавливают перед синтоистскими святилищами.

"Все же украшения мы намерены собрать после мероприятия. И так как дерево было привезено нами из префектуры Тояма, мы вернемся туда и мы передадим все пожелания людей руководству города Хими, откуда это дерево, в качестве благодарности", — рассказал куратор проекта.

Но это случится потом. А пока рождественское дерево величественно возвышается на набережной японского города, даря всем окружающим чувство радости и надежды, что чудеса все же иногда случаются.