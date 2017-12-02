В Японии зажглась самая высокая в мире живая рождественская ель

КОБЕ, 2 дек — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Торжественное зажжение самой высокой в мире живой "рождественской ели" состоялось в субботу в японском городе Кобе: ровно в 17.30 по местному времени (11.30 мск) величественное 30-метровое дерево осветилось яркими огнями под восторженные возгласы сотен собравшихся в парке Мерикен людей и вспышки фотокамер, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Европейские обычаи с восточной изюминкой
Но впервые за новейшую историю кто-то в Японии решился на установку живого дерева из семейства сосновых, настолько высокого, что его сразу же невольно стали сравнивать с рождественской елью в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке.
"В Японии можно наблюдать огромное количество рождественских елей, установленных в городах, магазинах, домах. Но все они искусственные. Я же хотел подарить людям живое дерево, ведь традиции — в природе, а не пластике. Я хотел подарить людям чувство праздника, но сохранив уважение к природе", — рассказал в интервью РИА Новости руководитель проекта, президент компании Sora Botanical Garden Сэйдзюн Нисихата.
И, действительно, главное рождественское дерево Японии стало удивительным симбиозом двух миров: атмосферы волшебства европейского Рождества и столь естественного для востока ощущения единения с природой.
Вековое дерево как символ восстановления
"Это было вызовом самому себе. Для транспортировки столько огромного дерева мы были вынуждены задействовать специальный автомобиль для перевозки синкансэнов (так в Японии называют высокоскоростные поезда — ред.), но и тот был маловат, так как он рассчитан на поезд длиной 29 метров, а высота дерева — 30 метров", — вспоминает руководитель проекта.
По признанию Сэйдзюна Нисихаты, осуществление замысла вопреки техническим сложностям и неблагоприятным погодным условиям имело для него очень большое значение, так как данный рождественский проект наделен и вторым, скрытым на первый взгляд смыслом. Дело в том, что в 2017 году исполняется ровно 150 лет со дня открытия порта города Кобе, близ которого в настоящее время установлен мемориал жертвам разрушительного землетрясения 1995 года. Поэтому установленная в этом районе города "рождественская ель" должна была стать также символом восстановления и людских надежд.
"Наше дерево на пять или семь метров выше ели в Нью-Йорке. Но это — мирное соревнование. И высота не главное. Главное — это счастье. Моя идея — это нести жизнь. Знаете, что семена вечнозеленых деревьев переносятся ветром на новые территории, порождая там жизнь? Так и я хочу нести надежду и счастье в будущее", — подчеркнул Нисихата.
Тысячи украшений без электричества
"Электрические гирлянды — это издевательство над деревьями, неуважение к природе. Это может быть красиво вечером, но днем это напоминает больше путы", — отметил собеседник РИА Новости.
В качестве украшения "рождественской ели" в Кобе используются тонкие металлические пластинки круглой формы, которые нанизываются на тонкие канаты, а затем закрепляют одним концом веревки на макушке дерева, а другим — на специальных крюках вокруг дерева. Вокруг туевика также установлены светодиодные прожекторы, свет которых отражается от металлических пластинок, создавая при порывах ветра иллюзию многочисленных снежинок, усыпавших дерево.
"Мы натягиваем канаты по форме треугольника, чтобы создать иллюзию традиционной ели. Любой посетитель, будь то ребенок или взрослый, может написать на пластинках абсолютно все, что он захочет, любое пожелание", — уточнил Сэйдзюн Нисихата.
Что после?
"Все же украшения мы намерены собрать после мероприятия. И так как дерево было привезено нами из префектуры Тояма, мы вернемся туда и мы передадим все пожелания людей руководству города Хими, откуда это дерево, в качестве благодарности", — рассказал куратор проекта.
Но это случится потом. А пока рождественское дерево величественно возвышается на набережной японского города, даря всем окружающим чувство радости и надежды, что чудеса все же иногда случаются.