В Совфеде ситуацию с Kaspersky Lab в Британии назвали проявлением русофобии

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Решение Великобритании отказаться от программного обеспечения Kaspersky Lab свидетельствует о "не очень чистой конкурентной борьбе", в которой используется растущая на Западе русофобия, считает сенатор Олег Морозов.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на циркуляр главы Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киарана Мартина сообщила, что британские власти запретили использование программного обеспечения российской компании Kaspersky Lab в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность.

"Это, безусловно, экономическая конкуренция, не очень чистая конкурентная борьба", — сказал Морозов РИА Новости, отметив, что программное обеспечение Kaspersky Lab очень востребовано во всем мире, а сама компания является успешным коммерческим предприятием.

Вместе с тем, подчеркнул сенатор, частично решение властей Великобритании продиктовано и антироссийскими настроениями, растущими на Западе.

"Это, разумеется, еще один антироссийский выпад, еще один кирпичик в огромное шаткое здание русофобии. Не секрет, что случись сейчас где-то пожар или наводнение, в этом тоже будут виноваты русские", — сказал Морозов.