В Совфеде ситуацию с Kaspersky Lab в Британии назвали проявлением русофобии

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Решение Великобритании отказаться от программного обеспечения Kaspersky Lab свидетельствует о "не очень чистой конкурентной борьбе", в которой используется растущая на Западе русофобия, считает сенатор Олег Морозов.
"Это, безусловно, экономическая конкуренция, не очень чистая конкурентная борьба", — сказал Морозов РИА Новости, отметив, что программное обеспечение Kaspersky Lab очень востребовано во всем мире, а сама компания является успешным коммерческим предприятием.
"Это, разумеется, еще один антироссийский выпад, еще один кирпичик в огромное шаткое здание русофобии. Не секрет, что случись сейчас где-то пожар или наводнение, в этом тоже будут виноваты русские", — сказал Морозов.